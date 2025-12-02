CENTENARIO DEL NATALICIO DEL DR. EVERARDO NEUMANN

La Casa Museo Manuel José Othón realizó la charla “Poesías, ensayos y remembranzas. Centenario del nacimiento del Dr. Everardo Neumann Peña”, encuentro que reunió a familiares, colegas y exalumnos del primer psiquiatra de San Luis Potosí.

La sesión formó parte del ciclo Todos los lunes son de Palique y se llevó a cabo en días pasados ante un público que llenó el recinto que reunió al Dr. José Luis López, a la psicóloga Fride Neumann y a la Dra. Pilar Martínez, quienes compartieron su experiencia cercana al médico potosino y revisaron las distintas etapas de su trayectoria.

Desde el inicio, la familia del homenajeado ofreció un marco emocional que permitió introducir anécdotas personales, fragmentos de su escritura íntima y recuerdos de su vida cotidiana, aspectos que acompañaron su trabajo clínico y docente.

El conversatorio abordó la formación de Neumann Peña en la antigua Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y su paso por la especialización en la Ciudad de México, donde fue discípulo del Dr. Samuel Ramírez Moreno. Se recordó su inclinación inicial por la cirugía y el giro que lo llevó a optar por la psiquiatría, disciplina que consideró indispensable para comprender las dimensiones más complejas de la experiencia humana. Sus colegas destacaron que dicho cambio definió el rumbo de la salud mental en el estado.

La charla también revisó su papel en la creación de la Clínica Psiquiátrica de San Luis Potosí y en la consolidación del posgrado en psiquiatría, proyectos que impulsó desde su regreso a la ciudad. Se mencionaron los obstáculos que enfrentó para establecer ambos espacios, así como su insistencia en promover un modelo clínico centrado en el respeto a los pacientes, lo que lo llevó a romper con prácticas restrictivas tradicionales. Quienes participaron en el diálogo subrayaron el impacto académico del programa de especialidad y las generaciones de especialistas formadas bajo su guía.

El encuentro cerró con una mirada a su faceta menos conocida: su relación con la escritura. A través de cartas, reflexiones y textos personales, se destacó un pensamiento marcado por el humanismo y por una mirada crítica sobre la libertad, la familia y la responsabilidad individual. Esta dimensión literaria complementó la revisión de su trayectoria profesional y dejó ver la influencia que ejerció en quienes fueron sus estudiantes, colaboradores y pacientes.