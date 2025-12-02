La charla “Planea tu año de lectura” se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre a las 18:00 horas en Librerías Gonvill Carranza, como parte del programa Reto Lector 2026 organizado por Regala un Libro SLP.

La sesión será impartida por Celeste Alba Iris, escritora, creadora artística y guía de lectura y escritura con más de dos décadas de experiencia. Su trayectoria incluye la fundación del Club de Lectura y Escritura en San Luis Potosí, un espacio que ha destacado por su trabajo comunitario y por su impacto en la formación de lectoras y lectores. Como autora, ha desarrollado una obra centrada en la exploración emocional y en el vínculo entre palabra y experiencia.

Otro eje de la charla se enfocará en explicar por qué resulta difícil mantener el hábito lector y cómo inciden la distracción, el ritmo cotidiano y las expectativas poco realistas. Celeste propondrá métodos accesibles para reincorporar la lectura a la vida diaria sin metas rígidas, así como estrategias para elegir libros que acompañen los intereses de cada participante.

Además, la guía revisará la dimensión emocional de leer de manera sostenida. El proyecto plantea que el hábito lector se fortalece al vincular la lectura con la curiosidad, el autocuidado y el gusto personal, y no con presiones externas. Desde esta perspectiva, la charla busca ofrecer herramientas que permitan construir un año lector basado en constancia y disfrute.

Las y los asistentes podrán diseñar un plan de lectura para 2026 a partir de recomendaciones prácticas y de una conversación accesible. La actividad está dirigida al público en general y a personas que desean iniciar o recuperar el hábito de la lectura, con un enfoque práctico para acompañar el diseño de un plan lector personal.