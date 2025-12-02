“Peregrinación de los Miguelitos”
La Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito iniciará sus actividades de diciembre con la charla “La peregrinación de los Miguelitos”, programada para hoy martes 2 a las 19:30 horas. La sesión se enfocará en explicar la tradición que año con año reúne a las y los devotos del barrio en su recorrido hacia el Santuario del Desierto, una práctica comunitaria que forma parte de la memoria local.
La actividad estará a cargo de Marcela Siller Gómez, investigadora y cronista que ha documentado las historias y particularidades de esta peregrinación. Su trabajo reúne testimonios, anécdotas y registros sobre quienes han participado en el trayecto durante décadas, lo que permite trazar un panorama claro sobre la evolución de esta expresión religiosa y social del barrio.
La conversación propone presentar las rutas, motivaciones y dinámicas que han dado forma al recorrido. La práctica combina organización vecinal, responsabilidades comunitarias y la participación de mayordomos y celadores, figuras que históricamente han coordinado salidas, ofrendas y logística. Estas experiencias han dejado relatos sobre caminatas, apoyos entre peregrinos y situaciones que marcaron distintos momentos del viaje hacia el desierto.
Además, la intervención de Siller contextualizará los elementos simbólicos asociados a estos santuarios, donde agua, cerros y devoción se relacionan con narrativas locales. La historia del Santuario del Desierto y su vínculo con la peregrinación de los Miguelitos permite comprender por qué esta práctica sigue vigente y cómo ha mantenido características que la distinguen dentro de las tradiciones potosinas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se invitará a revisar cómo esta peregrinación ha crecido hasta reunir a cientos de participantes y cómo su sentido comunitario continúa activo, buscando acercar al público a una tradición que forma parte de la identidad del barrio.
no te pierdas estas noticias
CENTENARIO DEL NATALICIO DEL DR. EVERARDO NEUMANN
Estrella Govea
La Casa Museo Manuel José Othón realizó la charla “Poesías, ensayos y remembranzas” en memoria del primer psiquiatra de San Luis Potosí