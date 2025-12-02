La Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito iniciará sus actividades de diciembre con la charla “La peregrinación de los Miguelitos”, programada para hoy martes 2 a las 19:30 horas. La sesión se enfocará en explicar la tradición que año con año reúne a las y los devotos del barrio en su recorrido hacia el Santuario del Desierto, una práctica comunitaria que forma parte de la memoria local.

La actividad estará a cargo de Marcela Siller Gómez, investigadora y cronista que ha documentado las historias y particularidades de esta peregrinación. Su trabajo reúne testimonios, anécdotas y registros sobre quienes han participado en el trayecto durante décadas, lo que permite trazar un panorama claro sobre la evolución de esta expresión religiosa y social del barrio.

La conversación propone presentar las rutas, motivaciones y dinámicas que han dado forma al recorrido. La práctica combina organización vecinal, responsabilidades comunitarias y la participación de mayordomos y celadores, figuras que históricamente han coordinado salidas, ofrendas y logística. Estas experiencias han dejado relatos sobre caminatas, apoyos entre peregrinos y situaciones que marcaron distintos momentos del viaje hacia el desierto.

Además, la intervención de Siller contextualizará los elementos simbólicos asociados a estos santuarios, donde agua, cerros y devoción se relacionan con narrativas locales. La historia del Santuario del Desierto y su vínculo con la peregrinación de los Miguelitos permite comprender por qué esta práctica sigue vigente y cómo ha mantenido características que la distinguen dentro de las tradiciones potosinas.

Se invitará a revisar cómo esta peregrinación ha crecido hasta reunir a cientos de participantes y cómo su sentido comunitario continúa activo, buscando acercar al público a una tradición que forma parte de la identidad del barrio.