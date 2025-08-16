logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

TE HABLARON MAL DE MÍ...

Por Redacción

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
TE HABLARON MAL DE MÍ...

No te preocupes, son los mismos que hablaron mal de ti. Te hablaron mal de mí, lo sé. No tienes que decirlo. Lo noto en tu mirada, en tu silencio, en esa distancia que no existía antes. Y no te culpo, es fácil dejarse llevar por palabras dichas con seguridad, con veneno disfrazado de preocupación. Pero antes de creer todo lo que te dijeron, detente un momento y recuerda: son los mismos que también hablaron mal de ti.

¿Lo olvidas? Cuando tú no estabas, sus bocas no se detenían. Te juzgaron, te criticaron, inventaron. Y ahora vienen con una nueva historia, solo que esta vez el protagonista soy yo. No lo hacen por ti, no lo hacen por mí. Lo hacen porque disfrutan sembrar dudas donde antes había confianza. Porque el conflicto los alimenta, y la armonía les resulta incómoda… ¡Ay ese ser humano! Tan vil. La peor plaga del universo !

Pero quiero que sepas algo: aunque existe gente con lengua viperina, yo estoy aquí para defenderte de quien prefiera los rumores antes que la verdad. Estoy aquí para recordarte que las personas que realmente importan no construyen su visión de los demás con palabras prestadas, con opiniones ajenas. Observan, sienten, recuerdan. Y si alguna vez lo nuestro valió algo, si alguna vez fuiste testigo de quién soy de verdad, o de quien eres tú, entonces merecemos más que un juicio ajeno, mal infundado por la envidia o el odio. No me preocupa que hablen, siempre hablarán. Hoy soy yo, mañana serás tú otra vez. Lo importante es saber quiénes somos cuando el ruido se apaga, cuando solo queda lo verdadero. Así que, si algún día dudas de mí, recuerda quién llevó el mensaje... y qué decían de ti cuando tú no estabas. ¿Qué complicado es verdad?

Cale Agundis ® 2025

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“Concierto de las Generaciones” de la FCC
“Concierto de las Generaciones” de la FCC

“Concierto de las Generaciones” de la FCC

SLP

Estrella Govea

Hoy, Folclor andino en Plaza de Armas
Hoy, Folclor andino en Plaza de Armas

Hoy, Folclor andino en Plaza de Armas

SLP

Estrella Govea

MAPAS CON MAGIA
MAPAS CON MAGIA

MAPAS CON MAGIA

SLP

PULSO

TE HABLARON MAL DE MÍ...
TE HABLARON MAL DE MÍ...

TE HABLARON MAL DE MÍ...

SLP

Redacción