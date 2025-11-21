Conferencia: Guadalupe Unda

La “Conferencia–Concierto: Guadalupe Unda”, será este viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas en el Museo Francisco Cossío, como parte de las actividades por su 55 aniversario. La presentación busca acercar al público a la obra de Guadalupe Unda de Sáenz, compositora mexicana cuya trayectoria permanece poco difundida.

Contará con la participación de Cristopher Miranda y de la soprano Abril Merlot, quienes enfocarán la sesión en la revisión musical y contextual de la autora. Ambos presentarán información derivada del trabajo emprendido desde 2024 por el área de Biblioteca del museo, que inició una revisión de los archivos fundacionales de partituras.

A partir de esta investigación se localizó la obra “Berceuse”, pieza inédita que amplía el repertorio conocido de Unda. Este hallazgo es parte de investigaciones nacionales que buscan reincorporar su obra dentro del catálogo musical mexicano mediante la recuperación de materiales conservados en distintas instituciones.

Durante la conferencia–concierto se dará a conocer la partitura y se ofrecerá su primera interpretación pública con la voz de Abril Merlot y el piano de Cristopher Miranda. La presentación permitirá mostrar el resultado de la labor de análisis y catalogación que dio pie al rescate de esta obra.

Guadalupe Unda de Sáenz, nacida en Puebla en 1866, desarrolló trabajo como compositora, cantante, escritora y docente. Su música permaneció fuera de circulación por casi un siglo hasta que, en 2019, la Dra. Luisa Villar retomó su estudio en Puebla y abrió una línea de investigación que permitió identificar solo seis piezas conocidas, a las que ahora se suma esta reciente recuperación.