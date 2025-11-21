Premian a triunfadores del Certamen 20 de Noviembre

El Certamen 20 de Noviembre 2025 concluyó con la ceremonia de premiación este 20 de noviembre en el Teatro de la Paz, donde se reunieron las y los ganadores de las doce disciplinas convocadas.

En la categoría de Fotografía, Valeria Herrera De Regil recibió el Premio Manuel Ramos por ¿Solo nos queda mirar lo que había en el monte?. En Pintura, Pedro Gutiérrez García fue reconocido con el Premio Raúl Gamboa Cantón por La niebla de la guerra, mientras que en Dibujo y Grabado el galardonado fue José Andrés Ordaz Salazar por Psique-Grafía: cortes de una mente.

Continuó la premiación con Juana María Rincón Balderas, ganadora del Premio Eduardo Guerrero en Escultura por The community never sleeps. En Artes Populares, José Cabrera Rodríguez obtuvo el Premio Socorro Perea Sánchez por Máscara Representativa de la iglesia de San Juan Bautista. En Danza Contemporánea, Fernando Antonio Domínguez Rincón recibió el Premio Lila López por Cuando no hay más.

La ceremonia reconoció también a Juan Campos Loredo en Dramaturgia con Gaviotas en el desierto, y a Jesús Flores García en Composición Musical con Ocho variaciones sobre un silencio – para los pianos metamorfoseados de Julián Carrillo. En literatura, el Premio Manuel José Othón en Poesía fue para Milton de Jesús Medellín Álvarez por Matehuala blues desierto, mientras que en Narrativa la ganadora fue Carolina Cervín Díaz con Luciérnagas de la memoria melancólica.

El Premio Francisco Peña a la Investigación Histórica fue otorgado a Juan Antonio Rivera Villanueva por Ruta, poblamiento y colonización de las 400 familias tlaxcaltecas en el centro y noroeste de la Nueva España, 1591. En Investigación Científica, Omar Parra Rodríguez recibió el Premio Francisco Estrada por De la medicina tradicional a la evidencia científica: validación fito-farmacoterapéutica de Calea urticifolia como agente terapéutico contra la diabetes mellitus prescrita en el sistema de salud comunitario Xi´ui de San Luis Potosí.

La ceremonia marcó el cierre de un proceso dirigido a la comunidad artística potosina y a creadoras y creadores residentes en el estado.