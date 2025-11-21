Continua la jornada de homenaje a la mezzosoprano potosina Oralia Domínguez, este viernes 21 de noviembre, a las 20:00 horas, el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario recibirá a los ganadores del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli.

La velada es dedicada a mostrar la fuerza, el rigor y la sensibilidad del canto lírico en México. El programa reunirá a cuatro destacadas mezzosopranos: Amelia Sierra, Belem Rodríguez, Daniela Cortés y Rosa Muñoz, además del tenor invitado Alejandro Luévanos, bajo la dirección musical y acompañamiento al piano de Sergio Vázquez. La idea original, conducción y supertitulaje estarán a cargo de Francisco Méndez Padilla.

Vanessa Asenjo, mencionó que esta gala representa uno de los momentos más sólidos del homenaje, no solo por el prestigio del Concurso Morelli, sino por lo que significa reunir en San Luis Potosí a voces de esta talla. Para ella, era fundamental que el homenaje a Oralia Domínguez incluyera intérpretes jóvenes que ya destacan en los escenarios nacionales, pues simbolizan la continuidad del trabajo vocal en México y la vigencia de una tradición artística que la mezzosoprano potosina ayudó a consolidar.

Asenjo subraya que este concierto permite mostrar al público la madurez técnica y expresiva de voces formadas en un entorno competitivo y profesional. Señala que cada uno de estos intérpretes aporta una manera distinta de entender la ópera, lo que enriquece el encuentro y lo convierte en una experiencia accesible incluso para quienes se acercan por primera vez al género. Para ella, este tipo de funciones recuerdan que el canto lírico en México no solo existe: está evolucionando y alcanzando nuevos públicos.

La gala incluirá arias emblemáticas, duetos y fragmentos del repertorio operístico que permitirán apreciar contrastes de color, estilos interpretativos y cualidades vocales de cada artista. Asenjo destaca que estos programas, diseñados específicamente para este homenaje, buscan que el público viva la ópera de forma directa y clara, apoyada por el trabajo de supertitulaje y contextualización escénica.

Con una duración de 95 minutos y dirigida a mayores de 13 años, la función pretende ser uno de los eventos más representativos de la jornada