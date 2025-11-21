TEC DE MONTERREY ABRIRÁ LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN SLP

El Tecnológico de Monterrey anunció la apertura de la carrera de Arquitectura en su campus San Luis Potosí, un programa que buscará formar profesionistas capaces de responder a los desafíos contemporáneos del entorno construido mediante una visión sostenible, interdisciplinaria y con fuerte compromiso social.

La propuesta académica se alinea con la misión nacional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD), dirigida por la Dra. Mariana Amatullo, quien visitó la ciudad para presentar los principios que guiarán esta nueva oferta educativa.

Durante una entrevista para Pulso Diario de San Luis, Amatullo señaló que la arquitectura mexicana enfrenta tres retos centrales: las desigualdades territoriales y la necesidad de avanzar hacia una justicia espacial; la urgencia climática que demanda modelos regenerativos más allá de la simple mitigación; y la importancia de una práctica interdisciplinaria capaz de vincular diseño, ingeniería, sector público e industria para responder a problemáticas complejas. Estos ejes, afirmó, están integrados de manera transversal en la estructura del plan de estudios del Tec.

La decana subrayó que, desde el primer semestre, los estudiantes trabajarán con desafíos reales en colaboración con organizaciones públicas y privadas. El modelo educativo prioriza proyectos aplicados, laboratorios creativos, tecnologías emergentes y la formación ética como parte fundamental del quehacer arquitectónico. Este enfoque permitirá que los alumnos desarrollen competencias para formular propuestas críticas, sostenibles e inclusivas; gestionar proyectos con responsabilidad social; e integrar herramientas digitales de última generación a sus procesos de diseño.

El programa incluirá concentraciones en Arquitectura Avanzada y Diseño Regenerativo, además de la posibilidad de doble titulación y estancias internacionales en instituciones como el Politecnico di.

Amatullo destacó que la internacionalización será un componente clave: la EAAD cuenta con profesores con trayectoria global, alianzas académicas en múltiples regiones y acceso a tecnologías utilizadas en las escuelas de arquitectura más reconocidas del mundo. La formación, dijo, busca equilibrar una visión global con un impacto local, particularmente relevante en un estado como San Luis Potosí, donde los desafíos urbanos, la gestión del agua y la preservación del patrimonio forman parte del contexto inmediato para los futuros arquitectos.

Reconocida por su liderazgo en diseño para la innovación social, Amatullo ha desarrollado una trayectoria internacional que incluye cargos en Parsons School of Design, la fundación de iniciativas de alcance global como Designmatters y colaboraciones con organismos como las Naciones Unidas. Su visión se orienta hacia una arquitectura más humana, crítica y conectada con las comunidades.

Finalmente, la decana dirigió un mensaje a los jóvenes potosinos interesados en estudiar Arquitectura: los invitó a cultivar la curiosidad, asumir nuevos retos y aprovechar un entorno académico que impulsa la creatividad con responsabilidad social. Afirmó que los primeros egresados de esta carrera podrán integrarse a proyectos a escala local e internacional, preparados para diseñar soluciones que transformen su entorno y respondan a los grandes retos sociales y ambientales de la actualidad.

Con esta apertura, el Tec de Monterrey apuesta por consolidar en San Luis Potosí una formación arquitectónica que combina tecnología de vanguardia, pensamiento crítico e impacto comunitario.