TEMPORADA DE RECITALES DEL CEART

La temporada de recitales del Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) continúa su programación en la Sala de Conciertos, donde se desarrollan actividades que muestran el trabajo musical realizado durante el semestre por las y los estudiantes del área de música.

La jornada inició el 4 de diciembre y se mantendrá activa hasta el día 10 con una oferta variada y enfocada en la práctica instrumental y vocal. Durante los primeros días se realizaron los recitales de canto popular, jazz, canto clásico y popular, que inauguraron la temporada el jueves. El viernes 5, el programa avanzó con presentaciones dedicadas al violín y al piano, integradas por alumnado de distintas maestras y maestros del área, lo que permitió mostrar un panorama amplio de estilos y enfoques técnicos.

Para el lunes 8, la agenda se retoma con una serie de recitales de piano, violín y Ensamble de Cámara a partir de las 17:00 horas. Esta programación ofrece un recorrido por distintos niveles formativos y ejercicios interpretativos que reflejan la diversidad musical cultivada dentro del CEART.

El martes 9 continuará con propuestas centradas en el jazz y la exploración rítmica. La jornada incluirá presentaciones de batería jazz, un bloque con contrabajo, violín y piano jazz, además de un recital dedicado a los Ensambles de Jazz, diseñado para mostrar el trabajo colectivo y la interacción entre instrumentos dentro de este género.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El miércoles 10 concluirá la temporada con recitales de clarinete, trompeta, guitarra popular y jazz, para cerrar con un recital de guitarra clásica a las 19:00 horas. Con esta programación, se abre la sala al público interesado en seguir de cerca el crecimiento artístico de su comunidad.