La charla “La peregrinación de los Miguelitos”

Por Estrella Govea

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
La charla “La peregrinación de los Miguelitos”

La charla “La peregrinación de los Miguelitos”, presentada en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito por la investigadora y cronista Marcela Siller Gómez, expuso los elementos históricos, comunitarios y cotidianos que conforman esta tradición religiosa vinculada al Santuario del Desierto, además reunió testimonios, anécdotas y datos que muestran cómo este recorrido se convirtió en un referente identitario para las familias del barrio.

    Durante la exposición, Siller explicó la función del mayordomo y del celador mayor, figuras responsables de convocar, organizar y reunir los recursos para las peregrinaciones desde finales de la década de los setenta. Señaló que el grupo se reunía el segundo domingo de cada mes, respondiendo al llamado de los cohetones para iniciar la caminata, que comenzaba en las primeras horas de la mañana desde las calles Coronel Romero y Zenón Fernández.

