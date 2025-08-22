Adidas ofrece una disculpa por plagio

Oaxaca de Juárez, Oax.- Los directivos de la empresa Adidas se disculparon con la comunidad zapoteca Villa Hidalgo Yalálag, ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca, por basar su modelo de calzado Oaxaca Slip On en el diseño de sus huaraches tradicionales.

Los funcionarios de la empresa acudieron directamente a la comunidad, donde antes de la disculpa pública sostuvieron una reunión con la asamblea comunitaria de Yalálag.

“El modelo Oaxaca Slip On fue concebido tomando inspiración de un diseño originario del estado de Oaxaca, propio de la tradición del pueblo de Villa Hidalgo Yalálag. Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo cual les ofrecemos una disculpa pública”, expresó Karen González, directora legal de la empresa Adidas en México.

En la lectura de la disculpa aseguró que evitarán actuar sin la guía y colaboración en el futuro y reiteraron su compromiso de trabajar de manera colaborativa con la comunidad de Yalálag, “estableciendo un diálogo basado en el respeto, la escucha y el reconocimiento de su herencia cultural”.

Karen González, frente a la comunidad yalalteca, dijo a nombre de Adidas México que brindan su más sincero reconocimiento y respeto hacia la riqueza cultural de las comunidades indígenas.