logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Papa podría ir al Líbano este año, según cardenal

Por AP

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Papa podría ir al Líbano este año, según cardenal

Roma, Ita.- El papa León XIV planea visitar el Líbano este año en su primer viaje al extranjero, de acuerdo con un cardenal libanés, un viaje que le daría al primer pontífice estadounidense de la historia la oportunidad de hablar en términos generales sobre la paz en el Oriente Medio y la difícil situación de los cristianos allí.

La visita al Líbano podría ser la segunda etapa de un viaje planeado a Turquía a finales de noviembre para conmemorar un importante aniversario con la Iglesia Ortodoxa.

El cardenal Béchara Boutros Raï, patriarca de los fieles maronitas libaneses, dijo a la cadena Al-Arabiya, de propiedad saudí, que el papa “visitará el Líbano”, aunque señaló que “no está claro, para ser honesto” cuándo realizaría el viaje. “Pero lo hará en cualquier momento desde ahora hasta diciembre”, respondió el cardenal cuando se le preguntó al respecto.

“Se necesita un acuerdo del Vaticano sobre cuándo ocurrirá la visita. Hay preparativos para la visita, aunque no está claro hasta el anuncio del Vaticano”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

León XIV, al igual que su predecesor, el papa Francisco, ha hecho llamados constantes a la paz y al diálogo en Oriente Medio, especialmente mientras la ofensiva de Israel continúa en Gaza. El último papa en visitar el Líbano fue Benedicto XVI en septiembre de 2012, el último viaje al extranjero de su papado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El terrorismo azota Colombia
El terrorismo azota Colombia

El terrorismo azota Colombia

SLP

AP

Al menos 17 muertos dejan el derribo de un helicóptero policial y el estallido de un cochebomba

Israel retomará la negociación
Israel retomará la negociación

Israel retomará la negociación

SLP

AP

Primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que seguirá adelante con la toma de Gaza

Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos
Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos

Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos

SLP

AP

Huracán “Erin” se aleja de costa de Carolina del Norte
Huracán “Erin” se aleja de costa de Carolina del Norte

Huracán “Erin” se aleja de costa de Carolina del Norte

SLP

EFE

El meteoro provocó fuertes vientos e inundaciones