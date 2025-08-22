Papa podría ir al Líbano este año, según cardenal

Roma, Ita.- El papa León XIV planea visitar el Líbano este año en su primer viaje al extranjero, de acuerdo con un cardenal libanés, un viaje que le daría al primer pontífice estadounidense de la historia la oportunidad de hablar en términos generales sobre la paz en el Oriente Medio y la difícil situación de los cristianos allí.

La visita al Líbano podría ser la segunda etapa de un viaje planeado a Turquía a finales de noviembre para conmemorar un importante aniversario con la Iglesia Ortodoxa.

El cardenal Béchara Boutros Raï, patriarca de los fieles maronitas libaneses, dijo a la cadena Al-Arabiya, de propiedad saudí, que el papa “visitará el Líbano”, aunque señaló que “no está claro, para ser honesto” cuándo realizaría el viaje. “Pero lo hará en cualquier momento desde ahora hasta diciembre”, respondió el cardenal cuando se le preguntó al respecto.

“Se necesita un acuerdo del Vaticano sobre cuándo ocurrirá la visita. Hay preparativos para la visita, aunque no está claro hasta el anuncio del Vaticano”.

León XIV, al igual que su predecesor, el papa Francisco, ha hecho llamados constantes a la paz y al diálogo en Oriente Medio, especialmente mientras la ofensiva de Israel continúa en Gaza. El último papa en visitar el Líbano fue Benedicto XVI en septiembre de 2012, el último viaje al extranjero de su papado.