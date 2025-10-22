Hoy Encuentro de Coros en el IPBA
El Encuentro de Coros se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre en el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), con el fin de promover la práctica coral y el intercambio artístico entre agrupaciones locales y de otros países.
Las presentaciones se realizarán en el Teatro del Centro de Difusión Cultural “Raúl Gamboa” y en la Sala de Conferencias del IPBA.
El programa inicia este martes 22 de octubre a las 18:00 horas con un concierto en el que participarán el Coro Crescendo, el Coro de la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo y la Coral del Potosí, bajo la dirección de Luis Gabriel Salazar.
El repertorio incluirá piezas corales de distintos géneros y épocas, interpretadas por voces en formación y ensambles consolidados.
Las actividades continúan este jueves 23 de octubre a las 13:00 horas con la charla “La importancia de los ensambles corales en comunidades artísticas y educativas”, impartida por Melody Eunice Navedo originaria de Puerto Rico y Jorge Luis Parra Ramírez. En esta sesión se abordará el papel del canto coral como herramienta educativa, así como su impacto en la integración social y cultural.
El encuentro cerrará el mismo día a las 19:00 horas con un concierto que reunirá al Ensamble Coral del IPBA, dirigido por Abdías Bautista; el Coro Capella Universitaria de la UASLP, a cargo de Víctor Álvarez Baena; y el grupo Vita Voce, bajo la dirección de Arturo Torres.
Esta presentación busca mostrar la diversidad de estilos, repertorios y trayectorias que actualmente caracterizan al movimiento coral potosino.
El Encuentro de Coros contará con entrada libre. Para mayor información se pueden consultar las redes sociales del IPBA.
