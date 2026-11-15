Inolvidable reencuentro de la Generación ´86 del Sagrado Corazón

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En un ambiente lleno de nostalgia, alegría y fraternidad, las exalumnas del Colegio del Sagrado Corazón, pertenecientes a la Generación ´86, celebraron una emotiva reunión de convivencia para conmemorar la amistad que las une desde sus años escolares.

Reencuentro fortalece lazos de amistad y fraternidad

El encuentro fue el escenario perfecto para que las asistentes se pusieran al día, compartieran divertidas anécdotas de su época estudiantil y revivieran los momentos que marcaron una de las etapas más significativas de sus vidas.

Promoción 86 reafirma compromiso de futuras reuniones

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Entre cálidos abrazos, sonrisas y brindis por los recuerdos compartidos, las integrantes de la promoción reafirmaron los lazos de cariño y hermandad que han logrado mantener vigentes a pesar del paso del tiempo, cerrando la velada con la promesa de volver a reunirse muy pronto.