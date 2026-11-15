logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status Dominical

Inolvidable reencuentro de la Generación ´86 del Sagrado Corazón

El encuentro reafirmó la amistad y hermandad que perduran tras más de tres décadas.

Por Redacción

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Inolvidable reencuentro de la Generación ´86 del Sagrado Corazón
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En un ambiente lleno de nostalgia, alegría y fraternidad, las exalumnas del Colegio del Sagrado Corazón, pertenecientes a la Generación ´86, celebraron una emotiva reunión de convivencia para conmemorar la amistad que las une desde sus años escolares.

      Reencuentro fortalece lazos de amistad y fraternidad

      El encuentro fue el escenario perfecto para que las asistentes se pusieran al día, compartieran divertidas anécdotas de su época estudiantil y revivieran los momentos que marcaron una de las etapas más significativas de sus vidas.

      Promoción 86 reafirma compromiso de futuras reuniones

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre cálidos abrazos, sonrisas y brindis por los recuerdos compartidos, las integrantes de la promoción reafirmaron los lazos de cariño y hermandad que han logrado mantener vigentes a pesar del paso del tiempo, cerrando la velada con la promesa de volver a reunirse muy pronto.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¡Generación ´86 vuelve a reunirse!
      ¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

      ¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

      SLP

      Nallely González

      Exalumnas del Colegio del Sagrado Corazón compartieron una tarde de recuerdos, anécdotas y reencuentros para celebrar los años de amistad que las unen.

      Una nueva historia comienza para Isabella
      Una nueva historia comienza para Isabella

      Una nueva historia comienza para Isabella

      SLP

      Redacción

      Familiares y amigos se reunieron para acompañarla en el festejo de sus quince años

      Entre disfraces y sustos
      Entre disfraces y sustos

      Entre disfraces y sustos

      SLP

      Redacción

      Brujas, dinosaurios y personajes de fantasía llenaron de color la celebración de Halloween y Día de Muertos.

      Ciclo Aires Revolucionarios reúne danza folklórica potosina en noviembre
      Ciclo Aires Revolucionarios reúne danza folklórica potosina en noviembre

      Ciclo Aires Revolucionarios reúne danza folklórica potosina en noviembre

      SLP

      Estrella Govea

      Participan agrupaciones como Fuego Nuevo, Maculxochitl y Ballet Folklórico del Potosí en ciclo cultural.