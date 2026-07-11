Acercan servicios del SAT a usuarios

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CÁRDENAS.- Personal del SAT recorre los municipios para acercar los servicios que brinda la dependencia fiscal, estuvieron en el municipio donde se realizaron 834 trámites gratuitos.

El alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar, informó que se realizaron las gestiones para apoyar a la población, que antes erogaba en viáticos para trasladarse a la capital del estado a realizar diversos trámites fiscales en esta dependencia.

Refiere el alcalde que hubo buena respuesta en el Módulo Móvil del Servicio de Administración Tributaria que se instaló, se realizaron 834 trámites.

Se generaron 269 firmas electrónicas, 42 renovaciones de firma, 154 Inscripciones al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 364 constancia de situación fiscal y 5 trámites de diversos rubros.

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Mencionó que el objetivo es acercar los servicios fiscales a la población en general de manera gratuita, para que los usuarios puedan ponerse al corriente.