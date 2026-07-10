Andrea Lizbeth electa Reina de los Azahares

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RIOVERDE.- Fue electa Andrea Lizbeth Gutiérrez Torres como reina de los azahares en la gran final que se realizó en la plaza principal, las candidatas realizaron una serie de pasarelas para poder elegir a la triunfadora.

Las aspirantes presentaron un discurso, pasarela de vestido de gala y por último se realizó una ronda de preguntas, el jurado calificador estuvo integrado por Servandina Jiménez, Camila Compeán, Ana Sosa, Yoyita Compeán y Lucrecia Fragoso.

Finalmente fue electa como reina Andrea Lizbeth Gutiérrez Torres, luego de la serie de preguntas y pasarelas que cumplieron las participantes. Ayram Catalina Espinoza García, fue electa como reina de la Navidad, Adriana Sánchez Mancilla, reina de las Fiestas Patrias, Brissa Michel Granados Rodríguez reina de la Fiesta de Todos. Las reinas en los próximos días serán coronadas. Como parte del evento se realizó la venta de antojitos mexicanos a beneficio de Michel, para obtener recursos para su tratamiento médico que requiere.