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Caos vial por cierre de la calle Hidalgo

Habrá un evento político este viernes por la tarde

Por Redacción

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Caos vial por cierre de la calle Hidalgo
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      CIUDAD VALLES.- Cierran la calle Hidalgo desde la calle Morelos hasta el bulevar esta mañana de jueves, para un evento que se efectuará el viernes en la tarde.

      Desde el amanecer de este jueves, toda la calle principal de salida al centro fue cerrada a la circulación, dejando sólo las intersecciones libres, como Porfirio Díaz, Madero, Carranza, Galeana y Obregón, además de la calle Pedro Antonio Santos, a la altura de Escontría, que es el acceso a la plaza principal y el inicio de la Hidalgo.

      El cierre se efectuó por parte de elementos de Tránsito Municipal, porque este viernes a las cinco de la tarde, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) celebrará 20 años del ingreso de la familia Gallardo al instituto político.

      Los cierres causaron embotellamientos en toda la zona centro, al ser la arteria principal del primer cuadro, además de que todo el comercio a lo largo de la Hidalgo quedó sin estacionamientos para los clientes, generándoles problemas y pérdidas porque compradores no podían llegar a las tiendas con facilidad.

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