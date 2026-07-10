logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Gana selección fernandense en torneo de basquet

El equipo representa al estado en torneo Internacional Elite

Por Carmen Hernández

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
A
Gana selección fernandense en torneo de basquet
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Fernández.- La Liga Municipal de Ciudad Fernández representó a San Luis Potosí  en el Internacional Élite que se celebró en la ciudad de Monterrey, evento deportivo en el que obtuvo 32 puntos. 

      El selectivo de basquetbol llevan semanas de entrenamiento y se han preparado para poner en alto el nombre de Ciudad Fernández.  Los jóvenes participaron en el Internacional Élite en la ciudad de Monterrey, tras tener un excelente partido, donde dieron todo, derrotaron al selectivo del Estado de México por 36 puntos a 22. 

      Los deportistas se están preparando porque tendrán el siguiente partido con la Selección de Tlaxcala y tienen la confianza de que gracias a su disciplina y empeño lograrán ganar y seguir adelante en el torneo deportivo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Entregan viviendas de Bienestar en Valles
      Entregan viviendas de Bienestar en Valles

      Entregan viviendas de Bienestar en Valles

      SLP

      Redacción

      Enlazan el hecho con la mañanera de Claudia Sheinbaum

      Invitan a niños a los cursos de regularización
      Invitan a niños a los cursos de regularización

      Invitan a niños a los cursos de regularización

      SLP

      Carmen Hernández

      Perro muerde a menor que iba en bicicleta
      Perro muerde a menor que iba en bicicleta

      Perro muerde a menor que iba en bicicleta

      SLP

      Carmen Hernández

      Rescatan bomberos a dos mininos
      Rescatan bomberos a dos mininos

      Rescatan bomberos a dos mininos

      SLP

      Redacción