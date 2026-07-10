Gana selección fernandense en torneo de basquet

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Ciudad Fernández.- La Liga Municipal de Ciudad Fernández representó a San Luis Potosí en el Internacional Élite que se celebró en la ciudad de Monterrey, evento deportivo en el que obtuvo 32 puntos.

El selectivo de basquetbol llevan semanas de entrenamiento y se han preparado para poner en alto el nombre de Ciudad Fernández. Los jóvenes participaron en el Internacional Élite en la ciudad de Monterrey, tras tener un excelente partido, donde dieron todo, derrotaron al selectivo del Estado de México por 36 puntos a 22.

Los deportistas se están preparando porque tendrán el siguiente partido con la Selección de Tlaxcala y tienen la confianza de que gracias a su disciplina y empeño lograrán ganar y seguir adelante en el torneo deportivo.