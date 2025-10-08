Caen ventas en negocios

RIOVERDE.- En lo que va del año tres negocios han cerrado, las ventas han caído considerablemente, según dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Carlos Emmanuel Torres.

El funcionario dio a conocer que las ventas han caído, la población sólo compra lo indispensable de los productos de la canasta básica, e hizo hincapié que en lo que va del año han bajado las cortinas tres negocios, los que se dedican a la venta de ropa.

Sin embargo, se tiene la esperanza que la situación mejore para el mes de noviembre que inicia la feria, porque arriban muchos paisanos, puntualizó Carlos Emmanuel Torres.