Estado

Caen ventas en negocios

Amas de casa sólo compran lo indispensable, señala Canaco

Por Carmen Hernández

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- En lo que va del año tres negocios han cerrado, las ventas han caído considerablemente, según dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio  (Canaco), Carlos Emmanuel Torres.  

El funcionario dio a conocer que las ventas han caído, la población sólo compra lo indispensable de los productos de la canasta básica, e hizo hincapié que en lo que va del año han bajado las cortinas tres negocios, los que se dedican a la venta de ropa.

Sin embargo, se tiene la esperanza que la situación mejore para el mes de noviembre que inicia la feria, porque arriban muchos paisanos, puntualizó  Carlos Emmanuel Torres. 

