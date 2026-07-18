Adultos mayores aprenden a elaborar los ojos de Dios

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Cárdenas.- Adultos mayores de la Casa Hogar de Anciano San Nicolás Tolentino participan en la elaboración de ojos de Dios, como una alternativa de entretenimiento, además de que les dejará beneficios económicos, con la venta de los productos que elaboren.

La instructora Nereyda Izaguirre, acudió a la Casa Hogar a impartir un taller a los abuelitos, quienes con mucha paciencia y felicidad tejieron los llamados Ojos de Dios, un producto que podrán comercializar y obtener recursos.

Lo que elaboren será puesto en venta el próximo 28 de julio a las 11 de la mañana en la Casa Hogar, por lo que se espera el apoyo de la población para que adquiera los productos que estarán en venta.