Agua, reclaman en la Florida II

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Matehuala.- Habitantes de la colonia Florida II denuncian que cumplen cinco días sin agua potable en sus casas, situación que ha generado múltiples complicaciones para las familias del sector, debido a las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días y a la necesidad de contar con el vital líquido para sus actividades cotidianas.

Los vecinos señalaron que la falta de agua ha dificultado labores básicas como bañarse, lavar ropa, preparar alimentos y realizar la limpieza del hogar, por lo que han tenido que buscar alternativas para poder abastecerse del líquido.

Ante esta situación, habitantes de la colonia han optado por comprar agua a pipas particulares para contar con el servicio, mientras que durante las recientes lluvias algunas familias colocaron cubetas y recipientes para recolectar agua y utilizarla en diversas actividades domésticas.

Los afectados mencionaron que ya realizaron los reportes ante el organismo de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM); sin embargo, hasta el momento no han tenido una respuesta favorable ni una solución al problema.

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Por ello, hicieron un llamado a las autoridades del organismo operador para que atiendan esta situación a la brevedad posible y se restablezca el suministro de agua potable en la colonia, ya que la falta de este servicio afecta directamente la calidad de vida y las actividades diarias de decenas de familias de la Florida II.