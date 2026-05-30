Ahora los adolescentes no fuman, vapean

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CIUDAD VALLES.- Eulalia del Carmen López, encargada del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria V dijo que desafortunadamente ahora los jóvenes consumen el tabaco mediante vapeadores y no los más evidentes cigarrillos.

Recordó que el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco y dijo que el consumo de cigarrillos habituales no atrae a los adolescentes y hasta niños de primaria, sino el vapeo, una medida de consumo de tabaco mediante dispositivo electrónico que está prohibida en México desde el año 2022 y que es igual de dañino que un cigarrillo habitual.

Pidió a los padres de familia estar al tanto de las mochilas y las cosas personales de sus hijos menores de edad, porque el vapeo tiene los mismos efectos tóxicos y negativos que el tabaco ya conocido por todos.

Refiere que los fumadores consideran que los vapeadores no tienen los mismos síntomas que el cigarro, por su adicción al tabaco, pero en el fondo es peor.

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