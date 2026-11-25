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CIUDAD VALLES.- El día más frío de la semana será el viernes con mínimas de 13 grados, de acuerdo con el director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Sánchez Hernández. Dijo que no obstante el protocolo de salir a patrullar hasta que baje el termómetro a los 10 grados o menos, esta semana habrá descensos de hasta 13 grados, lo que se le hace suficiente para hacer las inspecciones en la calle para apoyar a los vulnerables o a la gente que está de paso y que no tiene dónde pernoctar.

El albergue estará en la calle San Luis, a un lado de la URSEHN, en la colonia Tipzén y, luego de dos días de temperaturas más bajas de lo normal, la Dirección de Protección Civil ha apoyado a tres personas con abrigo, aunque se rehúsan a ser trasladados al albergue.