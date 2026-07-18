Alerta PC por llamadas falsas
Piden datos personales o información confidencial
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Matehuala.- La Coordinación de Protección Civil de Matehuala alerta a la población sobre la detección de llamadas telefónicas fraudulentas en las que personas desconocidas se hacen pasar por personal de esta dependencia con la intención de obtener información o cometer posibles actos de extorsión.
La corporación informó que Protección Civil no realiza llamadas a la ciudadanía para solicitar datos personales, información bancaria, pagos o cualquier otro tipo de información confidencial, por lo que exhortó a la población a mantenerse alerta y no caer en este tipo de engaños.
Asimismo, señaló que los números desde los cuales se han realizado algunas de estas llamadas inician con las claves +52 56, +52 81, +52 64 y +52 444, aclarando que ninguno de ellos pertenece a la Coordinación Municipal de Protección Civil de Matehuala.
Las autoridades recomendaron que, en caso de recibir una llamada sospechosa, los ciudadanos no proporcionen datos personales o bancarios, no realicen depósitos ni transferencias de dinero y cuelguen de inmediato.
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Además, pidieron reportar el número telefónico a las autoridades correspondientes para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de fraude.
Finalmente, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía sus números oficiales de atención: 488 102 0428 y 488 881 6657, e hizo un llamado a la población a mantenerse informada y denunciar cualquier intento de extorsión o suplantación de identidad, ya que la prevención es una responsabilidad compartida.
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