Alertan a la población por los frentes fríos

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RIOVERDE.- Se esperan 56 frentes fríos que azoten la región por lo que se habilitarán los sitios para brindar albergue a la población, por lo pronto se cuenta con el albergue ubicado en lo que fue la UBR en la calle Insurgentes.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se tienen pronosticados 56 frentes fríos, ayer se presentó el segundo generando bajas temperaturas. Por lo que se recomienda a la población que cuiden y protejan a los niños y adultos mayores, que son los más vulnerables.

Se estableció un recorrido de vigilancia para atender a los grupos vulnerables que viven en situación de calle y que pernoctan sobre todo en las bancas de la iglesia o en las plazas públicas.

Refiere el funcionario que se cuenta con un albergue con capacidad para 25 personas, cumple con los estándares para brindar atención a personas que lleguen a requerir apoyo.

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Señaló que tiene sanitarios, regaderas, cocina y se brinda los primeros auxilios a los que acuden, por algún malestar que lleguen a resentir.

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte a las personas que se localizan en situación de calle, para brindarles apoyo y evitar llegue a ocurrir un deceso por hipotermia.