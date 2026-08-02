Alertan a población por llamadas de extorsión

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Matehuala.- Ante el aumento de llamadas de extorsión en los últimos meses la Cámara Nacional de Comercio hace un llamado a las familias, empresarios, dueños de negocios y población en general a denunciar formalmente ante la Fiscalía, toda vez que es imposible actuar contra los delincuentes sin una acusación de quienes resultan afectados.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Rafael Fernández Santos, informó que se requiere que comerciantes y la población tengan la certeza de que se está trabajando para evitar que las extorsiones dañen el patrimonio que por muchos años los dueños de negocios familiares crearon, "ese dinero pudo haber estado destinado a comprar los insumos para el negocio o hasta los útiles escolares de los hijos".

Hay casos donde se reportó a la policía extorsiones en curso y las han frenado, algunas inclusive antes de realizar los depósitos, también de secuestro exprés, pero todos los días están en el intento y hay quién cae en sus garras.

Comentó el dirigente de Canaco que algunas recomendaciones para evitar ser víctima de extorsión son que cuelgue de inmediato, evite dar información personal y confirmar datos de su familia, guardar el número telefónico del que le llamaron, la fecha, hora y detalles de lo que le dijeron, llamar al 089, es un teléfono de servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, para reportar el número del extorsionador y la cuenta bancaria que le proporcionaron para realizar el depósito.

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Expresó que también hay que acudir a la Fiscalía, si realizó un depósito o sufrió un daño mayor, presente una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Se debe llevar una identificación oficial, de ser posible audios o documentos que sirvan de evidencia, en caso de que haya testigos de la extorsión, proporcionar los nombres y datos de identificación de una o varias personas que rindan su testimonio.