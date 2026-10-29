logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alertan por ritos satánicos con gatos

Piden a la población no dar en adopción gatos negros o blancos

Por Jesús Vázquez

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan por ritos satánicos con gatos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Alertan rescatistas de animales en no dar en adopción gatos de colores blanco o negro en estas fechas, ya que lamentablemente mucha gente los usa para hacer sacrificios para ritos satánicos o rituales de brujería por la temporada.

       Karina Tovar quien es rescatista comentó que hace unos años ella fue víctima de este suceso, pues tenía un gato negro y en estas fechas lo encontró cerca de su casa sin vida, pero al parecer fue víctima de un ritual de brujería, ya que le sacaron los ojos.

      Comento que ha visto en redes sociales varias personas en busca de adoptar gatos de color blanco o negro, por lo que pide que en estos momentos la gente no dé en adopción a sus gatitos, y si tienen gatos de estos colores buscar la manera de que no salgan de su casa, porque hay muchas personas que los están buscando para hacer este tipo de rituales y quitarles la vida a estos seres inocentes.

      Comentó que si se dan en adopción a un animal en esta temporada ya sea gato o perro de color blanco o negro o cualquier color, hay que darle seguimiento al adoptante, pedirle una dirección un número de teléfono y estar seguros que los datos que dan son reales para hacerles visitas y ver que las mascotas adoptadas estén en buenas condiciones y evitar que sufran algún tipo de maltrato.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Agregó que si se sabe de personas que hacen brujerías o actos satánicos con animales hay que denunciarlos, pues en el estado de San Luis Potosí ya se castiga con cárcel a las personas que maltratan a los animales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Invita la UICSLP a desfile de catrinas
      Invita la UICSLP a desfile de catrinas

      Invita la UICSLP a desfile de catrinas

      SLP

      Jesús Vázquez

      Parte de festividades de muertos y la tradición del Xantolo

      Puertas del PAN están abiertas para todos: CH
      Puertas del PAN están abiertas para todos: CH

      Puertas del PAN están abiertas para todos: CH

      SLP

      Carmen Hernández

      Autorizan descuentos para locatarios del Colón
      Autorizan descuentos para locatarios del Colón

      Autorizan descuentos para locatarios del Colón

      SLP

      Carmen Hernández

      Comerciantes permanecen en la plaza principal
      Comerciantes permanecen en la plaza principal

      Comerciantes permanecen en la plaza principal

      SLP

      Miguel Barragán