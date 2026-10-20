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Alto índice de decesos por cáncer de mama

Por Redacción

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Alto índice de decesos por cáncer de mama
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      CIUDAD VALLES.- El Área de Ginecología del IMSS advierte que una de cada dos pacientes de cáncer de mama muere, debido a la falta de prevención sobre este mal. Hoy hubo actividades alusivas a la lucha contra este mal al conmemorarse el día de la lucha contra el cáncer de mama.

      Luis Gerardo Lu González, jefe de Ginecología del Seguro Social lamentó que una de cada dos mujeres fallezca por el cáncer de mama, debido a la falta de prevención, cifra que supera la prevalencia nacional, en la que una de cada tres muere por este mal.

      Esta mañana, con la presencia del director José Manuel Méndez y de grupos multidisciplinarios del IMSS hubo actividades para prevención, así como pruebas de mastografía, el examen físico que previene cualquier presencia extraña en el seno, de acuerdo con los especialistas, que se realizaron de manera gratuita.

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