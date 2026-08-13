logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ambulantaje espera acciones del Alcalde

Por Redacción

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
A
Ambulantaje espera acciones del Alcalde
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Comerciantes de la plataforma dijeron no adoptar ninguna postura sobre lo dicho por el alcalde, hasta que vean las acciones que lleven a cabo por parte del Gobierno municipal. 

      Algunos de los vendedores de alimentos que se encuentran sobre la plataforma el arroyo vehicular, principalmente del Mercado Gonzalo N. Santos prefirieron esperar a los hechos, antes de iniciar una confrontación verbal con el alcalde, luego de que éste anunciara que a partir del lunes 17 de agosto no habría más vendedores de tipo ambulante en ese lugar. 

      Aunque la medida parece ser tajante, para algunos de ellos, entienden que hay compañeros de este ramo del comercio que no están cumpliendo o que han abusado de espacios que no estaban destinados a la venta. 

      Dijeron que esperarán a que haya un diálogo previo con las autoridades de comercio o con el mismo David Medina para llegar a un acuerdo que pueda favorecer a ambas partes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Inauguran la Feria Regional de Cedral
      Inauguran la Feria Regional de Cedral

      Inauguran la Feria Regional de Cedral

      SLP

      Jesús Vázquez

      Se realizó la elección de la reina y la ganadora fue Yazmín Cruz

      Edil defiende a Berrones ante crisis de recolección
      Edil defiende a Berrones ante crisis de recolección

      Edil defiende a Berrones ante crisis de recolección

      SLP

      Miguel Barragán

      Una "fealdad", réplica de la Venus de Tamtoc
      Una "fealdad", réplica de la Venus de Tamtoc

      Una "fealdad", réplica de la Venus de Tamtoc

      SLP

      Miguel Barragán

      Celebrarán a la Red de Corazones Sabios
      Celebrarán a la Red de Corazones Sabios

      Celebrarán a la Red de Corazones Sabios

      SLP

      Carmen Hernández