Ambulantaje espera acciones del Alcalde

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CIUDAD VALLES.- Comerciantes de la plataforma dijeron no adoptar ninguna postura sobre lo dicho por el alcalde, hasta que vean las acciones que lleven a cabo por parte del Gobierno municipal.

Algunos de los vendedores de alimentos que se encuentran sobre la plataforma el arroyo vehicular, principalmente del Mercado Gonzalo N. Santos prefirieron esperar a los hechos, antes de iniciar una confrontación verbal con el alcalde, luego de que éste anunciara que a partir del lunes 17 de agosto no habría más vendedores de tipo ambulante en ese lugar.

Aunque la medida parece ser tajante, para algunos de ellos, entienden que hay compañeros de este ramo del comercio que no están cumpliendo o que han abusado de espacios que no estaban destinados a la venta.

Dijeron que esperarán a que haya un diálogo previo con las autoridades de comercio o con el mismo David Medina para llegar a un acuerdo que pueda favorecer a ambas partes.

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