Ambulantes reclaman espacios para vender

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Comerciantes ambulantes se manifestaron y realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad, ya que aseguran estar cansados de que el Departamento de Comercio del Ayuntamiento no les permite trabajar libremente, además, denunciaron que les están cobrando cantidades elevadas por los espacios donde instalan sus puestos y que también les han retirado algunos lugares de venta.

Andrea Palma, líder de los comerciantes ambulantes de Matehuala, informó que ellos únicamente buscan trabajar honradamente y ganarse el sustento diario mediante la venta de diversos productos.

Señaló que no buscan privilegios, sino que se les permita instalar sus puestos con tranquilidad para poder llevar el pan de cada día a sus familias.

Comentó que la actividad que realizan no es ilícita, aunque son comerciantes informales, aseguró que únicamente buscan una forma honesta de obtener ingresos. Agregó que no es un delito vender bajo el sol, el viento o la lluvia, pues en muchas ocasiones apenas logran obtener lo suficiente para vivir al día, por lo que consideran injusto el trato que reciben y el constante hostigamiento por parte del Departamento de Comercio municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, expresó que el municipio requiere de más oportunidades de empleo y mayor apoyo para quienes buscan salir adelante, lamentó que no se les permita trabajar y señaló que, incluso, el director de Comercio les sugirió que mejor fueran vendiendo de puerta en puerta.

Indicó la lideresa que ellos únicamente solicitan un espacio donde haya afluencia de personas y puedan comercializar, aunque sea una parte de su mercancía.

Los comerciantes se reunieron en la Plaza Juárez, desde donde iniciaron una marcha por las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Presidencia Municipal, durante el recorrido portaban cartulinas con diferentes mensajes y lanzaban consignas en las que exigían que se les permitiera trabajar libremente.