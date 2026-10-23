Apoyo federal para construir más viviendas

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RIOVERDE.- Alcalde acude a reunión con varios funcionarios más a la Presidencia de la República, donde informó que tendrá apoyo para la construcción de más viviendas, dentro del Programa Federal.

El presidente municipal Arnulfo Urbiola Román dio a conocer que en su viaje a una reunión con la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, donde también estuvieron presentes alcaldes y gobernadores de otras entidades, se dieron a conocer diversos apoyos que recibirá el municipio.

Adelantó que se revisará el programa federal de vivienda para el Bienestar, para apoyar a las familias de escasos recursos que no cuenten con vivienda propia.

Adelantó que en la reunión presentó el proyecto de la carretera Rioverde-San Luis Potosí de la Paz, una presa, la cual lleva un gran avance con los estudios.

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Así como el Boulevard de la calle Porfirio Díaz a Insurgentes, un Boulevard de conectividad. Finalmente dijo que tiene la confianza que los proyectos se concretarán, para beneficio de la ciudadanía y que siga la transformación en el municipio.