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Estado

Apoyo federal para construir más viviendas

Alcalde estuvo en reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum

Por Carmen Hernández

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Apoyo federal para construir más viviendas
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      RIOVERDE.- Alcalde acude a reunión con varios funcionarios más a la Presidencia de la República,   donde informó que tendrá apoyo para la construcción de más viviendas, dentro del Programa Federal.  

      El presidente municipal Arnulfo Urbiola Román dio a conocer que en su viaje a una reunión con la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, donde también estuvieron presentes alcaldes y gobernadores de otras entidades, se dieron a conocer diversos apoyos que recibirá el municipio.

       Adelantó que se revisará el programa federal de vivienda para el Bienestar, para apoyar a las familias de escasos recursos que no cuenten con vivienda propia. 

      Adelantó que en la reunión presentó el proyecto de la carretera Rioverde-San Luis Potosí de la Paz, una presa, la cual lleva un gran avance con los estudios. 

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      Así como el Boulevard de la calle Porfirio Díaz a Insurgentes, un Boulevard de conectividad. Finalmente dijo que tiene la confianza que los proyectos se concretarán, para beneficio de la ciudadanía y que siga la transformación en el municipio. 

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