Aprueban proyectos de Desarrollo Social
Obras de electrificación, seguridad pública, además de inversiones del Fais
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Ciudad Fernández.- Consejeros de Desarrollo Social aprobaron 13 proyectos con una inversión de más de 12 millones de pesos.
Se llevó a cabo la reunión de consejeros de Desarrollo social donde se contó con la participación de los representantes de cada una de las colonias y comunidades.
Fueron aprobados 13 proyectos enfocados al fortalecimiento del desarrollo y bienestar de la ciudadanía, 5 obras de electrificación, 4 de desarrollo urbano, 1 de seguridad pública.
Así como inversiones Fais, en total se van a invertir 12 millones vde pesos.
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Durante la reunión también se entregaron dos unidades, una camioneta Hilux y una camioneta Ram, para el municipio.
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