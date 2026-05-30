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Aprueban proyectos de Desarrollo Social

Obras de electrificación, seguridad pública, además de inversiones del Fais

Por Carmen Hernández

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Aprueban proyectos de Desarrollo Social
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      Ciudad Fernández.- Consejeros de Desarrollo Social aprobaron 13 proyectos con una inversión de más de 12 millones de pesos. 

      Se llevó a cabo la reunión de consejeros de Desarrollo social donde se contó con la participación de los representantes de cada una de las colonias y comunidades. 

      Fueron aprobados 13 proyectos enfocados al fortalecimiento del desarrollo y bienestar de la ciudadanía, 5 obras de electrificación, 4 de desarrollo urbano, 1 de seguridad pública. 

      Así como inversiones Fais, en total se van a invertir 12 millones vde pesos.

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      Durante la reunión también se entregaron dos unidades, una camioneta Hilux y una camioneta Ram, para el municipio.

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