logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Arranca Semana de Derechos Humanos

Habrá talleres, pláticas, conferencias y mesas de trabajo

Por Jesús Vázquez

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Arranca Semana de Derechos Humanos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MATEHUALA.- Fue inaugurada la Semana de Derechos Humanos la cual tuvo lugar en el teatro Manuel José Othón, con una conferencia impartida por el licenciado Alejandro García Alvarado.

      Se inauguró esta semana dedicada a promover el respeto y el conocimiento de los derechos humanos, para inaugurar el evento estuvieron presentes las autoridades municipales y educativas, así como alumnos de varias instituciones educativas, para que conozcan sobre los derechos humanos. 

      A lo largo de la semana se estarán llevando a cabo talleres, pláticas, conferencias y mesas de trabajo sobre DH.

      La jornada inició con una conferencia impartida por el licenciado Alejandro García, encargado de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en una actividad organizada por la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, esta semana fue una iniciativa a cargo de la licenciada María Fernanda Medellín Cázares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Alejandro García informó que es muy importante que en este tipo de conferencias se hable de los derechos humanos y la dignidad humana, pues se vive en una sociedad en la que se pretende que se respeten los derechos humanos para vivir en una mejor comunidad, ya que todos los ciudadanos tienen derechos .

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Evento deportivo dejará millonaria derrama económica
      Evento deportivo dejará millonaria derrama económica

      Evento deportivo dejará millonaria derrama económica

      SLP

      Redacción

      Reliquias de San Francisco estarán en varias iglesias
      Reliquias de San Francisco estarán en varias iglesias

      Reliquias de San Francisco estarán en varias iglesias

      SLP

      Jesús Vázquez

      Aplican Operativo Bom por varios sectores citadinos
      Aplican Operativo Bom por varios sectores citadinos

      Aplican Operativo Bom por varios sectores citadinos

      SLP

      Carmen Hernández

      Se instaló un retén, donde fueron revisados vehículos que circulaban

      Celebran semana del educador físico
      Celebran semana del educador físico

      Celebran semana del educador físico

      SLP

      Jesús Vázquez