Arranca Semana de Derechos Humanos

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MATEHUALA.- Fue inaugurada la Semana de Derechos Humanos la cual tuvo lugar en el teatro Manuel José Othón, con una conferencia impartida por el licenciado Alejandro García Alvarado.

Se inauguró esta semana dedicada a promover el respeto y el conocimiento de los derechos humanos, para inaugurar el evento estuvieron presentes las autoridades municipales y educativas, así como alumnos de varias instituciones educativas, para que conozcan sobre los derechos humanos.

A lo largo de la semana se estarán llevando a cabo talleres, pláticas, conferencias y mesas de trabajo sobre DH.

La jornada inició con una conferencia impartida por el licenciado Alejandro García, encargado de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en una actividad organizada por la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, esta semana fue una iniciativa a cargo de la licenciada María Fernanda Medellín Cázares.

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Alejandro García informó que es muy importante que en este tipo de conferencias se hable de los derechos humanos y la dignidad humana, pues se vive en una sociedad en la que se pretende que se respeten los derechos humanos para vivir en una mejor comunidad, ya que todos los ciudadanos tienen derechos .