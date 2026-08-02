Arreglan camino a El Cuiche

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CIUDAD VALLES.- Con revestimiento, pero ya está transitable el camino que causó que los de El Pujal cerraran la carretera el pasado 20 de julio.

El lunes 20 del mes pasado, un grupo de vecinos de El Cuiche y de El Pujal taparon la carretera federal, en protesta por el pésimo estado del camino que separa a la comunidad con la delegación.

Sin embargo, los vecinos de la delegación dijeron que ese mismo 20 de julio comenzó a haber arreglos con revestimiento (choy), para emparejar la ruta.

Aunque refirieron que el arreglo tiene carácter de temporal (ante una lluvia torrencial podría volver a quedar lleno de hoyancos), la solución por ahora sirve, pero esperan se realicen trabajos de revestimiento con otro tipo de material para que dure más tiempo.

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