Artesanos participan en Festival Ciudades Hermanas, en Laredo

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RIOVERDE.- Alrededor de 14 artesanos participan en el Festival Internacional de Ciudades Hermanas que se lleva a cabo en Laredo, Texas.

El alcalde Arnulfo Urbiola Román, acompañado de la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) Karina Quintero, el director de Turismo, José Fernando Tenorio Govea, se trasladaron a Laredo, para participar en el encuentro internacional.

Del municipio de Rioverde participaron 14 artesanos que llevaban las tradicionales enchiladas, tamborcitos, dulces de chancaquilla, bolsas artesanales, salsa de Mayulo y salsa de pitahaya, entre otros.

Esta es la 22 edición del festival que se realiza, donde participan alcaldes de varios municipios.

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