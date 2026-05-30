Atiende Protección Civil varios llamados de auxilio por la lluvia
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Ciudad Fernández.- La Coordinación Municipal de Protección Civil atendió 15 llamadas de auxilio durante el jueves y viernes, 2 rescates de animales y cables tirados, además de otros hechos que causaban problemas a la población.
Isaí Arellano director de Protección Civil, dio a conocer que se atienden todas las llamadas de auxilio que se reciben.
Se atendieron los días jueves y viernes por la madrugada, en las comunidades y cabecera municipal de hechos que causaban problemas a la población.
Fueron retirados árboles caídas en diversos sectores y que representaban un peligro para la ciudadanía.
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También fueron rescatadas dos mascotas que se habían subido a un poste de luz.
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