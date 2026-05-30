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Atiende Protección Civil varios llamados de auxilio por la lluvia

Por Carmen Hernández

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Atiende Protección Civil varios llamados de auxilio por la lluvia
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      Ciudad Fernández.- La Coordinación Municipal de Protección Civil atendió 15 llamadas de auxilio durante el jueves y viernes, 2 rescates de animales y cables tirados, además de otros hechos que causaban problemas a la población.  

      Isaí Arellano director de Protección Civil, dio a conocer que se atienden todas las llamadas de auxilio que se reciben. 

      Se atendieron los días jueves y viernes por la madrugada, en las comunidades y cabecera municipal de hechos que causaban problemas a la población. 

      Fueron retirados árboles caídas en diversos sectores y que representaban un peligro para la ciudadanía.  

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      También fueron rescatadas dos mascotas que se habían subido a un poste de luz.

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