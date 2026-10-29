Aumenta costo de dulces de calaveritas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Se incrementó el precio de las calaveritas de dulces para los altares hasta un 50% refiere la comerciante Eva Alvarado, que está instalada en el Mercado Colón.

La vendedora se queja de que las ventas han caído notoriamente y se debe a los problemas que existen en los Estados Unidos.

Indicó que los dulces de calavera, provienen de México y que por ello se incrementó el costo, como el caso de los de 10 pesos, que se incrementó su costo a 20 y la de 30 a 60 pesos, estas son utilizadas para colocarlas en los altares de Día de Muertos.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que adquiera los productos típicos se la región, para colocarlos en los tradicionales altares de muertos, que sus almas puedan disfrutar del dulce, como según se sabe de leyendas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí