Aumentan casos de VIH en Valles
Fueron detectados en pruebas rápidas en jornada médica
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CIUDAD VALLES.- En la jornada de Cuidémonos Todos, Todas y Todes hubo pruebas rápidas de VIH que resultaron positivos, según el director de Igualdad y Diversidad Social, Guillermo Guerrero Vargas.
Cada mes, la dirección ya descrita reúne autoridades de salud, legales y del mismo Ayuntamiento para dar asesorías a personas que trabajan en el sexoservicio, sean hombres o mujeres y, el funcionario lamentó que se han topado con casos en las revisiones rápidas que se hacen de la prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana.
Dijo que en las reuniones, que se llevan a cabo en el Salón de Cabildo hay guías para la prevención, pero también para la resolución, en caso de que haya habido exposición a una enfermedad de transmisión sexual.
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