Aumentan los males respiratorios en menores

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Matehuala.- Muchos niños han estado acudiendo al médico por problemas de enfermedades respiratorias, debido a los cambios climatológicos que se han presentado en este regreso a clases, en los que ha llovido, ha estado haciendo mucho calor y luego también se han estado presentando noches frías.

Los menores son los que más se han estado enfermando y debido al regreso a clases se han presentado muchos casos, ya que los padres de familia los envían con problemas respiratorios como gripe y sin cubrebocas, al juntarse con los demás niños están provocando que se enfermen, por lo que se recomienda a los padres de familia que si los menores están enfermos no los envíen a clases para evitar que siga aumentando el contagio de enfermedades respiratorias.

Muchos padres de familia han estado llevando a sus hijos a los centros de Salud de Matehuala, e inclusive con los médicos particulares de bajo costo, dado que es más rápida la atención, los doctores de medicina particular han reportado que la mayora de los pacientes que han tenido es de menores de edad con problemas respiratorios.

Por su parte los maestros han manifestado que, si los menores están enfermos no los manden a la escuela para evitar mas contagios de enfermedades entre los niños, pues si han acudido muchos niños a clases que ni si quiera los envían con cubre bocas, y empiezan a contagiar a sus compañeros, lo único que piden es que si se quedan en casa cumplan con sus tareas y trabajos en casa.

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