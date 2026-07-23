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Aumentan males gastrointestinales

Por Carmen Hernández

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan males gastrointestinales
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      RIOVERDE.- A la alza enfermedades gastrointestinales debido a la intensa ola de calor que se está resintiendo en la región, el 50 por ciento de las consultas en hospitales y clínicas es por este mal. Genaro Olvera, pediatra, dio a conocer que con las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, se ha incrementado las enfermedades gastrointestinales, infecciones virales, como bacterianas o enfermedades de intoxicación alimentaria.  

      Por lo que refiere que para erradicar estos males es necesario el lavado de manos, evitar comer en la calle y lavar todos los condimentos que se usen para preparar diversos alimentos. 

      Prácticamente el 50% de las consultas que se están brindando en clínicas es por enfermedades gastrointestinales, circulación de virus respiratorios como gripas, asma, catarros.  

      Puntualizó que es importante ante cualquier síntoma, deben acudir de inmediato al médico y evitar sobre todo automedicarse.

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