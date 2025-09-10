Auto choca contra un tráiler; dos lesionados
CIUDAD FERNÁNDEZ.- En el Puente de Adjuntas se suscitó un choque de un automóvil contra un tráiler, dejando como saldo dos lesionados graves; los lamentables hechos ocurrieron por la mañana en el llamado Puente de Adjuntas, cuando el conductor de un Tsuru perdió el control del volante y se impactó contra un tráiler.
Tras el encontronazo resultaron dos personas lesionadas de gravedad, mientras que un hombre de 70 años fue trasladado a recibir atención médica al IMSS-Bienestar. Los galenos hacen lo humanamente posible por salvarles la vida.
