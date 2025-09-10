logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Auto choca contra un tráiler; dos lesionados

Por Carmen Hernández

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Auto choca contra un tráiler; dos lesionados

CIUDAD FERNÁNDEZ.- En el Puente de Adjuntas se suscitó un choque de un automóvil contra un tráiler, dejando como saldo dos lesionados graves; los lamentables hechos ocurrieron por la mañana en el llamado Puente de Adjuntas, cuando el conductor de un Tsuru perdió el control del volante y se impactó contra un tráiler.

Tras el encontronazo resultaron dos personas lesionadas de gravedad, mientras que un hombre de 70 años fue trasladado a recibir atención médica al IMSS-Bienestar. Los galenos hacen lo humanamente posible por salvarles la vida.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concluye festividad de Virgen del Rosario
Concluye festividad de Virgen del Rosario

Concluye festividad de Virgen del Rosario

SLP

Jesús Vázquez

Vivienda queda reducida a cenizas tras incendio
Vivienda queda reducida a cenizas tras incendio

Vivienda queda reducida a cenizas tras incendio

SLP

Carmen Hernández

Cortocircuito, la causa; los daños no han sido cuantificados

Perra ingresa a escuela y muerde a dos niños
Perra ingresa a escuela y muerde a dos niños

Perra ingresa a escuela y muerde a dos niños

SLP

Redacción

Hubo movilización de corporaciones; Ecología estudiará el caso

Bomberos rescatan una víbora en Cruz Verde
Bomberos rescatan una víbora en Cruz Verde

Bomberos rescatan una víbora en Cruz Verde

SLP

Carmen Hernández