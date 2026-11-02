Bachean carreteras y caminos municipales

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CIUDAD DEL MAÍZ.- Se llevan a cabo trabajos de conservación de 37 kilómetros de caminos y carreteras para que los automovilistas puedan transitar sin riesgo al tener las carreteras en buenas condiciones, beneficiando a 22 comunidades.

La Junta Estatal de Comunicaciones dio a conocer que se cuenta con un programa permanente de conservación de carreteras, así como un programa de bacheo permanente.

Entre las comunidades beneficiadas están Puerto de Lobos-La Memela, Aguazarca- Papagayos, así como el entronque de la carretera 80- Montebello.

Se espera que la rehabilitación de los 37 kilómetros esté lista para a finales de noviembre.

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Se busca que las carreteras estén en óptimas condiciones para que las familias puedan viajar sin riesgos durante su trayecto.

Con la conservación de los caminos se verán beneficiados 22 comunidades, es decir más de 4 mil familias.