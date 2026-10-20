Bajan imagen de San Judas Tadeo

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Matehuala.- En el barrio de la Dichosa arrancaron las fiestas patronales en honor a San Judas Tadeo, donde bajaron la imagen del santo patrono de este lugar, hicieron un recorrido por las principales calles de la ciudad, para finalmente colocarla en un altar para que la gente pueda acercarse y agradecerle todas las bendiciones que les ha dado.

Se llevó a cabo una misa a la cual acudieron todos los católicos de la Dichosa, al término de la misa el coro de la iglesia empezó a entonar unas melodías para que empezaran a bajar la imagen de San Judas Tadeo del Altar Mayor, una vez que la bajaron la cargaron y colocaron la imagen en una camioneta para salir a hacer un recorrido por las principales calles de la colonia.

Los habitantes al ver que pasaba la peregrinación salían de sus casas y miraban la imagen, así mismo le gritaban para agradecerle todas las bendiciones que les ha dado, durante la peregrinación también los acompañó el coro que durante todo el recorrido estuvo interpretando melodías de alabanza a San Judas Tadeo, hasta que regresaron a la iglesia.

Al llegar la imagen fue colocada en un altar especial para que los feligreses puedan colocarle flores, milagros, y veladoras y de esta manera agradecerle las bendiciones que les ha dado, pues San Judas Tadeo es uno de los santos más venerados y no solo en la colonia Dichosa, si no en varias comunidades y colonia de la ciudad, su fiesta patronal será el próximo 28 de octubre.

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