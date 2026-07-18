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Bala perdida casi mata a menor

Por Carmen Hernández

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Bala perdida casi mata a menor
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      RIOVERDE.- Menor de edad recibe un balazo en un ojo el que fue auxiliado y trasladado al Hospital del Bienestar, aunque sus condiciones son graves y podría fallecer, debido a las lesiones que le provocó la bala. 

      Los lamentables hechos ocurrieron el jueves por la tarde en la comunidad el Paso de los Alisos, cuando un menor de 14 años de edad se encontraba en su domicilio.

      De pronto un hombre comenzó a tirar balazos y una bala perdida lesionó al menor, que quedó en muy malas condiciones y pudiera fallecer. 

      Su familia lo trasladó de urgencia a que recibiera atención médica al Hospital, donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarlo.  

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      Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Investigadora para realizar las indagatorias correspondientes y saber a ciencia cierta que sucedió.

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