Basura tapa alcantarillas

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RIOVERDE.- Piden a la población evitar arrojar la basura en la calle para evitar obstruir las bocas de tormenta y se tapen las alcantarillas.

El director de Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde (Sasar) Hipólito Ruiz Barragán dio a conocer que es de vital importancia no tirar basura en las calles, para evitar que el agua no llegue a caer en las alcantarillas, pues están tapadas por los desechos.

Es importante evitar tirar desechos que tapan las bocas de tormenta y alcantarillas, lo que pudiera generar que se provoquen inundaciones.

Por lo que se pide el apoyo de la población para cuidar la infraestructura de drenaje, sobre todo mantener las calles limpias.

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Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a reportar las fugas de agua potable que también generan desabasto del líquido en las viviendas.