Bloquean alumnos el Cobach 16, por cambio de director

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CIUDAD VALLES.- Alumnos y padres de familia del Cobach 16 de San Vicente se manifestaron porque removieron al director de la institución y lo quieren de regreso. Argumentan asuntos políticos de por medio para el movimiento del directivo de la institución.

Desde la primera hora, los alumnos y maestros reclamaron que el director Genaro Castellanos Ahumada fuera removido de sus funciones y que hayan dejado en su lugar a Eduardo Martínez Reyes, quien proviene del municipio de Rayón.

La razón de la molestia estriba en el hecho de que el director Castellanos ha hecho una buena administración del plantel y a que tiene parentesco con el alcalde Gilberto González Zumaya, de extracción morenista.

Este día no hubo clases en ese plantel y habría una reunión de la dirección general, a cargo de Ricardo Daniel Centeno Trejo para analizar el tema, aunque el enroque es cosa juzgada para las autoridades, según se dijo.

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