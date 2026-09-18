Invitan a curso de elaboración de dulces

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RIOVERDE.- Invitan al personas interesadas al curso de elaboración de dulces artesanales, las clases inician en octubre donde podrán aprender y así poder iniciar su propio negocio.

El director del Instituto de Capacitación para el Trabajo ICAT) dio a conocer que se están acercando los diversos cursos a la ciudadanía en general, para que aprovechen y aprendan.

Refiere el funcionario los asistentes aprenderán a elaborar caramelos de distintos sabores, mazapanes, gomitas, dulces de tamarindo trufas de chocolate, entre otros dulces artesanales.

El taller será impartido los días 6, 13, 20 y 27 de octubre en las instalaciones del ICAT, los martes de 3 a 8 de la noche.

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Las personas interesadas en registrarse deberán presentar el INE, copia de Curp y realizar un pago de inscripción.

la inscripción será en las oficinas del ICAT.