Bomberos capturan peligroso víborón

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Matehuala.- Una víbora de cascabel en el domicilio ubicado en calle Prolongación Bustamante a la altura de la colonia San Antonio causó gran temor entre la familia, que solicitaron apoyo a los bomberos, ya que temían por su seguridad, quienes capturaron al reptil para luego liberarlo en su hábitat natural.

De a los Bomberos recibieron una llamada de auxilio, en la cual les reportaban que había una peligrosa víbora de cascabel en un domicilio particular en la calle Prolongación Bustamante, por lo que inmediatamente acudió una unidad para llevar a cabo el control del reptil y evitar que dañara a los familiares.

Los elementos de Bomberos, al llegar al domicilio, les dijeron los habitantes donde se encontraba la víbora, en una parte de la casa, por lo que procedieron a capturarla, afortunadamente el reptil no mordió a ninguno de los habitantes, ya que las víboras de cascabel son muy peligrosas, pues son venenosas, luego procedieron a liberarla en su hábitat natural.

Por otra parte también a los bomberos una fuga de gas LP en un cilindro de 30 kilos, por el fondo, trasladándose personal al domicilio en calle Baja California, en la colonia República para su control.

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