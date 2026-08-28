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Bomberos lanzan SOS a la población

Pobre recaudación de recursos en campaña de redondeo

Por Jesús Vázquez

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos lanzan SOS a la población
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      Matehuala.- El comandante del Cuerpo de Bomberos Manuel Mauricio Flores Morales, dio a conocer que están llevando a cabo la campaña de aportación a esta corporación de auxilio por parte de tiendas Soriana Matehuala, faltan unos días para que acabe esta campaña y se ha tenido poca respuesta de la población para cumplir esta meta.

      Flores Morales dio a conocer que en la campaña de aportación de Soriana ha sido pobre la captación de recursos. 

      Les dieron tres meses para lograr recaudar, pero no se ha podido, pues eran 76 mil pesos lo que planeaban obtener y este año apenas van 56 mil, por lo que en estos últimos días piden a la población que acuda a esta tienda y aporte, ya sea desde un peso, diez pesos, cien o lo que gusten cooperar.

      Expresó que la meta son 76 mil pesos, recursos que servirán para comprar seis juegos de andamios y escaleras para las prácticas de los cadetes y bomberos, con este equipo hacer escenarios de rescate vertical con rappel y practiquen los elementos de esta corporación, de esta manera brinden un mejor servicio y más rápido cuando les toque un tipo de rescate de este tipo.

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      Comentó que la adquisición de estos andamios es algo que les será de gran apoyo a los bomberos, aún faltan veinte mil pesos para lograr la meta. 

      Quedan unos días y piden a la población y visitantes que acudan a Soriana hagan su aportación a Bomberos. Pueden redondear sus centavos o donar lo que gusten y será de gran apoyo para esta corporación.

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