Bomberos limpian rúa llena de aceite

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Matehuala.- Bomberos acudieron a la intersección de las calles Rangel y Méndez para atender un derrame de aceite que se extendía sobre gran parte de la carpeta asfáltica, representando un riesgo para los automovilistas y motociclistas que transitaban por la zona de llegar a sufrir un accidente.

De acuerdo con la información proporcionada por los Bomberos, la corporación recibió un reporte en el que se informaba que un camión había derramado aceite sobre dichas vialidades, por lo que de inmediato se movilizó una unidad para atender la emergencia. Al arribar al lugar, los bomberos confirmaron el derrame de aceite y comenzaron las labores para controlar cualquier riesgo.

Los tragahumo realizaron la aplicación de tierra absorbente sobre la carpeta asfáltica para eliminar el aceite, reducir el peligro de derrapes y restablecer condiciones seguras para la circulación vehicular.

Mientras se llevaban a cabo las maniobras de limpieza, la circulación permaneció parcialmente cerrada para evitar que algún vehículo pasara sobre la zona afectada y se registrara un accidente. Una vez concluidos los trabajos, la vialidad fue reabierta al tránsito de manera normal.

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